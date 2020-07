VASTO – Nella giornata di ieri 20 luglio 2020, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud, , nel corso di attività di controllo del territorio e contrasto contro la criminalità, hanno arrestato tre persone per traffico di sostanze stupefacenti. Erano da poco passate le 16 quando una pattuglia di vigilanza stradale lungo l’arteria autostradale A14, nei pressi del casello di Vasto, ha notato un’autovettura Fiat Grande Punto che procedeva a velocità sostenuta in direzione sud con a bordo tre persone. Considerata la notevole velocità e il pericolo per la sicurezza stradale, gli agenti hanno osservato a lungo il comportamento del… Source