AVEZZANO – Oggi pomeriggio in via Armando Diaz n. 5 ad Avezzano (angolo con Corso della Libertà), verrà inaugurato alle ore 17 il primo comitato elettorale di Fratelli d'Italia ad Avezzano e soprattutto verrà presentata la lista dei candidati al consiglio comunale per le elezioni dei 20 e 21 settembre 2020. Interverranno, oltre a dirigenti, militanti, simpatizzanti ed eletti locali, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi e il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Tiziano Genovesi. La diretta è visibile alla pagina https://www.facebook.com/fdiMarsica/ Source