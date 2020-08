I portoghesi eliminano l’Ajax con un netto 3-0. Successo per gli spagnoli, che dopo l’Inter superano il Salisburgo 2 a 1. Martedì alle 18 la finale. I portoghesi sono alla terza finale in sei anni e non hanno mai vinto la competizione. Anche i Blancos puntano al loro primo titolo non avendolo mai vinto in precedenza. Nino Notargiovanni

