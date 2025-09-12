password_compat: porta password_hash su PHP 5.3/5.4 (guida pratica e sicura)

password_compat è la libreria ufficiale pensata per portare le funzioni
password_hash(),
password_verify() e
password_needs_rehash() nei progetti che girano su versioni di PHP precedenti alla 5.5 (in particolare 5.3/5.4). In questo articolo vediamo requisiti, installazione, esempi d’uso e best practice per integrare l’hashing BCRYPT in modo sicuro anche su ambienti legacy.
Requisiti e compatibilità
- PHP ≥ 5.3.7 (oppure una build con la patch “
$2y” retroportata, come spesso accade nelle distribuzioni RedHat).
- Nota: la build Debian 5.3.3 non è supportata.
- Per verificare la compatibilità, esegui il file
version-test.phpfornito con la libreria: se stampa “Pass”, puoi usarla in sicurezza.
false. Per motivi di sicurezza (vecchie vulnerabilità BCRYPT), è consigliato aggiornare a PHP recenti quando possibile.
Installazione
Metodo rapido (senza Composer)
- Scarica la libreria e includi
lib/password.php.
- Richiama il file dove ti serve usare le funzioni
password_*.
Schema di hashing BCRYPT con password_compat
<?php
require_once __DIR__ . '/lib/password.php'; // polyfill password_* per PHP < 5.5
Installazione via Composer
In alternativa, puoi installare il pacchetto da Packagist e lasciar gestire l’autoload a Composer.
Uso: esempi pratici
Creare hash di password
<?php
$hash = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
// con cost personalizzato (valori 4–31; punta a 0.1–0.5s di tempo):
$hash = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT, array('cost' => 10));
// oppure l'alias "sempre il più forte disponibile":
$hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
Importante: verifica sempre il valore di ritorno prima di salvarlo (in caso di errore può essere
false o
null). Se usi
PASSWORD_DEFAULT, prevedi una colonna
VARCHAR(255) per evitare troncamenti futuri quando l’algoritmo predefinito dovesse cambiare.
Verificare una password
<?php
if (password_verify($password, $hash)) {
// password valida
} else {
// password non valida
}
Rehash quando cambiano i parametri
<?php
if (password_verify($password, $hash)) {
if (password_needs_rehash($hash, PASSWORD_BCRYPT, array('cost' => 12))) {
$hash = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT, array('cost' => 12));
// salva il nuovo hash nel database
}
}
Best practice di sicurezza
- Usa sempre BCRYPT (o
PASSWORD_DEFAULT) con un cost adeguato al tuo server: regola il valore finché l’hash impiega ~0.1–0.5s.
- Colonne DB capienti: imposta
VARCHAR(255)per i campi hash, così non avrai problemi se l’algoritmo di default cambierà in futuro.
- Gestione errori: se una funzione
password_*restituisce
false, non salvare nulla e registra l’evento (log), notificando l’utente con un messaggio generico.
- Upgrade pianificato: password_compat è un ponte per ambienti legacy; programma l’aggiornamento a una versione moderna di PHP per beneficiare del supporto nativo e di algoritmi più evoluti.
- Protezione dei file: se integri la libreria in CMS come WordPress, previeni l’accesso diretto ai file PHP aggiungendo
if ( ! defined('ABSPATH') ) exit;dove opportuno.
FAQ rapide
Quale valore usare per
cost?
Non esiste un numero “magico”: aumenta il cost finché l’operazione di hashing impiega circa 100–500 ms sul tuo server di produzione. Così ottieni un buon equilibrio tra sicurezza e performance.
Cosa succede se resto su una versione non supportata?
La libreria può rifiutarsi di creare/verificare hash e restituire
false. È un comportamento intenzionale per non esporre il progetto a implementazioni BCRYPT vulnerabili. Aggiorna PHP appena possibile.
Posso mescolare hash vecchi e nuovi?
Sì. Mantieni i vecchi hash finché gli utenti non effettuano il login; in quel momento, dopo
password_verify(), esegui un rehash con i nuovi parametri e salva l’hash aggiornato.
Conclusioni
password_compat è una soluzione affidabile per portare le API moderne di gestione password nei progetti PHP 5.3/5.4. Ti consente di usare
password_hash(),
password_verify() e
password_needs_rehash() in modo coerente, mantenendo uno standard di sicurezza elevato in attesa dell’upgrade dell’ambiente. Integra la libreria, verifica i requisiti, imposta un cost adeguato e pianifica l’aggiornamento a una versione di PHP recente.
Aggiorna sempre le dipendenze e monitora le note di sicurezza: la protezione delle password è un processo, non un’azione singola.