Come eseguire il codice JavaScript

Per seguire questo corso, devi sapere come e dove eseguire il tuo codice JavaScript. Hai diverse opzioni per eseguire la tua prima programmazione Hello World:

Apri il tuo editor e crea un file denominato index.js.

index.js

console.log('hello world')

Come eseguire JavaScript dalla riga di comando

L’esecuzione di un programma JS dalla riga di comando è gestita da NodeJS. Inizia installando NodeJS sul computer locale, se necessario. Installa Node.js

Ora apri semplicemente la riga di comando nella stessa directory dello script index.js che hai creato (VS Code lo farà automaticamente con il terminale integrato).

riga di comando

node . // o node index.js

Come eseguire JavaScript dal browser

Quando le persone pensano a “JavaScript”, pensano spesso a un browser web. Puoi eseguire il codice nel browser creando un file HTML che fa riferimento allo script. Nel nostro caso, abbiamo utilizzato l’opzione defer, che eseguirà il JS dopo che il file HTML avrà terminato il caricamento.

Esegui uno script da un file HTML

index.html

Ora apri semplicemente questo file HTML sul tuo computer locale e apri la console per sviluppatori (passaggio successivo) per vedere l’output.

Ispeziona la console del browser

In Chrome, puoi aprire la console per sviluppatori con Ctrl+Shift+J (Windows) o Ctrl+Option+J (Mac), oppure manualmente dal menu delle impostazioni selezionando Altri strumenti -> Strumenti per sviluppatori. La console ti consente di eseguire codice nel browser, in modo simile a come

Output della console del browser in Chrome

Output della console del browser in Chrome

Esegui JavaScript con un framework

Vale la pena menzionare che framework come React, Angular, Svelte, ecc. si occuperanno della creazione e dell’esecuzione della tua app automaticamente e forniranno strumenti e passaggi specifici del framework per l’esecuzione del codice. Nel mondo reale, è più probabile che tu utilizzi gli strumenti forniti dal framework per eseguire il tuo codice, anziché i metodi di base mostrati in questo corso.

Esegui JavaScript in una sandbox

Questo corso utilizza StackBlitz per eseguire esempi di codice JS in una sandbox isolata nel browser. Questa è un’ottima opzione per condividere demo rapide e riproduzioni di problemi 💡.