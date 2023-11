Anti-Spam by CleanTalk WordPress

Vuoi evitare di dare la seccatura di inserire lettere e numeri ai tuoi utenti quando devono compilare il form (si chiama Captcha), quindi velocizzare i processi di dialogo e quindi magari evitare cle il tuo cliene si scoccia ed evita di contattarti???

Bene utilizza Anti-Spam by CleanTalk tramite plugin wordpress esso ti permetterà infatti di bloccare tutta la posta in entrata che è spazzatura, tramite pannello del server puoi controllare comunque tutte le email che sono entrate in spam, e verificare che sono effettivamente email di disturbo, hai anche all’interno della pannello del server la possibilità di creare una tua black list personalizzata, ma torniamo al plugin, come al solito è molto semplice da installare, basta procedere nella sezione plugin, andare nella sotto sezione aggiungi e mettere la cartella zippata che hai scaricato, o cercare all’interno del search dellla sezione aggiungi plugin “Anti-Spam by CleanTalk“.

Per facilitarvi e rendere di faacile e veloce la compresione dell’istallazione e settaggio del plugin ho messo trovato un video che vi illustra tutto il procedimento, la duratta del video è di due minuti, quindi …. Buona visione

Curiosità

Lo spamming, detto anche fare spam o spammare, è l’invio anche verso indirizzi generici, non verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati (generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale.