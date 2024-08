Che cos’è un server proxy?

Vantaggi di un server proxy

Le proxy offrono diversi benefici, che possono costituire dei vantaggi per la tua azienda. Maggiore sicurezza: possono agire come un firewall tra il sistema e Internet. Senza le proxy, gli hacker hanno facile accesso al tuo indirizzo IP, che possono utilizzare per infiltrarsi nel tuo computer o nella tua rete. Navigazione, visione, ascolto e shopping privata: usa proxy diverse per evitare l’inondazione di annunci indesiderati o la raccolta di dati specifici dell’IP. Accesso a contenuti specifici per località: potrai designare un server proxy con un indirizzo associato a un altro paese. In effetti, potrai far sembrare di essere in quel paese e ottenere l’accesso completo a tutti i contenuti con cui i computer in quel paese possono interagire. Impedire ai dipendenti di navigare nei siti inappropriati o che costituiscono una distrazione: potrai utilizzarla per bloccare l’accesso ai siti web che sono in contrasto con i principi della tua organizzazione. Inoltre, potrai bloccare i siti che solitamente distraggono i dipendenti da attività importanti. Alcune organizzazioni bloccano i siti di social media, quali Facebook e altri, per eliminare la tentazione di accedervi e sprecare del tempo.

Tipi di server proxy

Anche se tutti i server proxy forniscono agli utenti un indirizzo alternativo con cui navigare in Internet, ne esistono tanti tipi diversi, ognuno con le proprie caratteristiche.

Proxy di inoltro

Una proxy di inoltro viene collocata davanti ai client e utilizzata per ottenere dati da gruppi di utenti in una rete interna. Quando si invia una richiesta, il server proxy la esamina per decidere se procedere con la connessione. Una proxy di inoltro è più adatta per le reti interne che necessitano di un singolo punto di accesso. Offre la sicurezza degli indirizzi IP, per coloro che sono in rete, e consente un controllo amministrativo diretto. Tuttavia, una proxy di inoltro può limitare la capacità di un’organizzazione di soddisfare le esigenze dei singoli utenti finali.

Proxy trasparente

Una proxy trasparente può offrire agli utenti un’esperienza identica a quella che avrebbero, se utilizzassero il loro computer di casa. In questo modo, è “trasparente”. Possono anche essere “imposte” agli utenti, il che significa che sono connessi senza saperlo. Le proxy trasparenti sono adatte alle aziende che desiderano usare una proxy, senza far sapere ai dipendenti che ne stanno utilizzando una. Offre il vantaggio di fornire un’esperienza utente uniforme. D’altra parte, le proxy trasparenti sono più suscettibili a determinate minacce alla sicurezza, quali attacchi SYN-flood denial-of-service.

Proxy anonima

Una proxy anonima si concentra sul rendere l’attività su Internet non tracciabile. Funziona accedendo a Internet per conto dell’utente, nascondendo al contempo la sua identità e le informazioni relative al computer. Una proxy trasparente è ideale per gli utenti che desiderano avere il completo anonimato durante l’accesso a Internet. Anche se le proxy trasparenti offrono alcune delle migliori protezioni dell’identità possibili, non sono prive di svantaggi. Molti considerano l’utilizzo di proxy trasparenti come subdolo, e gli utenti a volte affrontano le obiezioni o la discriminazione come una conseguenza.

Proxy con un elevato grado di anonimato

Una proxy con un elevato grado di anonimato è una proxy anonima che porta l’anonimato a un livello superiore. Funziona cancellando le informazioni prima che la proxy tenti di connettersi al sito di destinazione. Il server è particolarmente adatto per gli utenti per i quali l’anonimato è una necessità assoluta, ad esempio i dipendenti che non desiderano che la loro attività sia ricondotta all’organizzazione. Sul lato negativo, alcune di esse, in particolare quelle gratuite, sono impostate per intrappolare gli utenti al fine di accedere alle loro informazioni o ai loro dati personali.

Proxy di distorsione

Una proxy di distorsione si identifica come una proxy di un sito Web, ma nasconde la propria identità. A tale scopo, cambiano l’indirizzo IP in uno errato. Le proxy di distorsione sono una buona scelta per coloro che desiderano nascondere la propria posizione mentre accedono a Internet. Questo tipo di proxy può far sembrare che tu stia navigando da un paese specifico, e offrirti il vantaggio di nascondere non solo la tua identità, ma anche quella del proxy. Ciò significa che anche se sei associato alla proxy, la tua identità è ancora sicura. Tuttavia, alcuni siti web bloccano automaticamente le proxy di distorsione, impedendo a un utente finale di accedere ai siti di cui ha bisogno.

Proxy dei data center

Le proxy dei data center non sono affiliate a un fornitore di servizi Internet (ISP), ma sono fornite da un’altra società tramite un data center. Il server proxy esiste in un data center fisico e le richieste dell’utente vengono indirizzate attraverso tale server. Le proxy dei data center sono una buona scelta per le persone che necessitano di tempi di risposta rapidi e di una soluzione economica. Sono, quindi, una buona scelta per le persone che hanno bisogno di raccogliere informazioni su una persona o un’organizzazione molto rapidamente. Offrono agli utenti la possibilità di raccogliere dati in modo rapido ed economico. D’altra parte, non offrono il massimo livello di anonimato, il che potrebbe mettere a rischio le informazioni o l’identità degli utenti.

Proxy residenziale

Una proxy residenziale fornisce un indirizzo IP che appartiene a un dispositivo fisico specifico. Tutte le richieste vengono quindi incanalate attraverso tale dispositivo. Le proxy residenziali sono adatte per gli utenti che devono verificare gli annunci che compaiono sul loro sito web, in modo da poter bloccare annunci sospetti o indesiderati provenienti da concorrenti o malintenzionati. Le proxy residenziali sono più affidabili di altre opzioni proxy. Tuttavia, spesso sono più dispendiose, quindi gli utenti dovrebbero analizzare attentamente se i vantaggi valgono l’investimento extra.

Proxy pubblica

Una proxy pubblica è accessibile gratuitamente da chiunque. Funziona garantendo agli utenti l’accesso al proprio indirizzo IP, nascondendo al contempo la loro identità quando visitano i siti. Le proxy pubbliche sono più adatte agli utenti per i quali il costo è una delle principali preoccupazioni, mentre la sicurezza e la velocità non lo sono. Anche se sono gratuite e facilmente accessibili, sono spesso lente perché si bloccano con gli utenti che ne sono sprovvisti. Quando utilizzi una proxy pubblica, corri anche un maggior rischio di avere accesso alle informazioni da parte di altri utenti su Internet.

Proxy condivisa

Le proxy condivise vengono utilizzate da più di un utente alla volta. Ti consentono di accedere a un indirizzo IP che può essere condiviso da altre persone, quindi, potrai navigare su Internet ma sembrerà che navighi da una posizione di tua scelta. Le proxy condivise sono una valida opzione per le persone che non hanno molto denaro da spendere e non hanno necessariamente bisogno di una connessione rapida. Il vantaggio principale di una proxy condivisa è il suo basso costo. Visto che sono condivise da altri, potresti essere accusato per le cattive decisioni di qualcun altro, che potrebbe impedirti l’accesso da un sito.

Proxy SSL

Una proxy SSL (Secure Sockets Layer) garantisce la decrittografia tra il client e il server. Poiché i dati vengono crittografati in entrambe le direzioni, la proxy nasconde la sua esistenza sia al client che al server. Queste proxy sono più adatte alle organizzazioni che necessitano di una protezione avanzata contro le minacce che il protocollo SSL rivela e arresta. Poiché Google preferisce i server che utilizzano SSL, una proxy SSL, quando utilizzata in relazione a un sito Web, può aiutare la classificazione del motore di ricerca. Sul lato negativo, i contenuti crittografati su una proxy SSL non possono essere memorizzati nella cache, dunque, quando visiti più volte i siti web, le prestazioni potrebbero essere più lente che in altri casi.

Proxy rotante

Una proxy rotante assegna un indirizzo IP diverso a ciascun utente che si connette ad essa. Quando gli utenti si collegano, viene assegnato loro un indirizzo univoco dal dispositivo che si è connesso prima di quest’ultimo. Le proxy rotanti sono ideali per gli utenti che necessitano di eseguire un gran numero di programmazione di script continua e ad alto volume. Ti consentono di tornare allo stesso sito web più e più volte in modo anonimo. Tuttavia, devi prestare attenzione quando scegli di ruotare i servizi proxy. Alcuni di essi contengono proxy pubbliche o condivise che potrebbero esporre i tuoi dati.

Proxy inversa