Cos’è MySQLi

MySQLi (la i sta per improved, che significa migliorata) è un’estensione PHP per la gestione di un database MySQL. È stata sviluppata per sfruttare le nuove funzionalità presenti nella versione di MySQL 4.1.3 e successive. MySQLi è disponibile a partire da PHP 5 e fornisce un modo semplice per connettersi ed eseguire query su un database MySQL.

L’estensione mysqli presenta una doppia interfaccia. Supporta il paradigma di programmazione procedurale e orientato agli oggetti.

Gli utenti che migrano dalla vecchia estensione mysql potrebbero preferire l’interfaccia procedurale. L’interfaccia procedurale è simile a quella della vecchia estensione mysql. In molti casi, i nomi delle funzioni differiscono solo per il prefisso. Alcune funzioni mysqli accettano un handle di connessione come primo argomento, mentre le funzioni di corrispondenza nella vecchia interfaccia mysql lo accettano come ultimo argomento opzionale.

<?php $mysqli = mysqli_connect("example.com", "user", "password", "database"); $result = mysqli_query($mysqli, "SELECT 'Please do not use the deprecated mysql extension for new development. ' AS _msg FROM DUAL"); $row = mysqli_fetch_assoc($result); echo $row['_msg']; $mysql = mysql_connect("example.com", "user", "password"); mysql_select_db("test"); $result = mysql_query("SELECT 'Use the mysqli extension instead.' AS _msg FROM DUAL", $mysql); $row = mysql_fetch_assoc($result); echo $row['_msg'];