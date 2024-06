Disattiva la variabile di sessione

Ogni volta che i dati vengono archiviati utilizzando i cookie, esiste la possibilità che un hacker inserisca alcuni dati dannosi nel computer dell’utente per danneggiare qualsiasi applicazione. Quindi è sempre consigliabile utilizzare sessioni PHP per archiviare informazioni sul server piuttosto che su un computer. Ogni volta che sono necessari dati su molte pagine di un sito Web o di un’applicazione, viene utilizzata PHP Session .

Questa sessione crea un file temporaneo in una cartella che memorizza le variabili registrate con i loro valori che vengono resi disponibili per l’intero sito web. Questa sessione termina quando l’utente si disconnette dal sito o dal browser. A ogni utente diverso vengono assegnati ID di sessione univoci collegati ai post o alle e-mail di un individuo.

<?php session_start(); echo session_id(); ?>

Nota: gli ID di sessione vengono generati casualmente dal motore PHP ed è difficile da distinguere.

Esempio: la seguente funzione PHP annulla la registrazione o cancella una variabile di sessione ogni volta che $_SESSION viene utilizzato in qualche codice. Viene utilizzato principalmente per distruggere una singola variabile di sessione.

unset($_SESSION['nome_variabile']);

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> body { width: 450px; height: 300px; margin: 10px; float: left; } .height { height: 10px; } </style> </head> <body> <h1 style="color:green">GeeksforGeeks</h1> <b> PHP Unset session variables </b> <div class="height"> </div> <?php // start a new session session_start(); // Check if the session name exists if( isset($_SESSION['name']) ) { echo 'Session name is set.'.'<br>'; } else { echo 'Please set the session name !'.'<br>'; } echo'<br>'; $_SESSION['name'] = 'John'; //unset($_SESSION['name']); echo "Session Name : ".$_SESSION['name'].'<br>'; ?> </body> </html>

Output: quando commentiamo unset($_SESSION[‘name’]) , ottieni il seguente output.

Nota: la funzione PHP session_start() è sempre scritta all’inizio di qualsiasi codice.

Quando eseguiamo unset($_SESSION[‘name’]) , rimuovendo il commento dalla riga richiesta nel programma di esempio, ottieni il seguente output.

unset($_SESSION['name']); //echo "Session Name : ".$_SESSION['name'];

Produzione:

e vuoi distruggere tutte le variabili di sessione, usa la seguente funzione PHP.

session_destroy();

Se vuoi liberare o liberare lo spazio occupato dalle variabili di sessione per altri usi, viene utilizzata la seguente funzione PHP.

session_unset();

Programma 2:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Unset Session Variable </title> </head> <body> <h1 style="color:green">GeeksforGeeks</h1> <b> Unset previous session of user</b> <?php echo '<br>'; echo '<br>'; if(isset($_SESSION["user_name"])) { echo "Welcome "; echo $_SESSION["user_name"]; } ?> <form> Input your name here: <input type="text" id="user_id" name="user_id"> <input type=submit value=Submit> </form> <form action="#"> <input type="submit" name="submit" value="Unset" onclick="UnsetPreviousSession()"> </form> <?php session_start(); if(!isset($_SESSION["user_name"]) && (!empty($_GET['user_id']))) { $_SESSION["user_name"] = $_GET["user_id"]; } else { UnsetPreviousSession(); } function UnsetPreviousSession() { unset($_SESSION['user_name']); } ?> </body> </html>