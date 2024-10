Funzione PHP array_key_exists()

La funzione array_key_exists() in PHP è una funzione integrata che controlla se una chiave specificata esiste in un array. Questa funzione è comunemente usata quando si lavora con array associativi , dove le chiavi sono definite esplicitamente e dobbiamo confermare la presenza di una chiave particolare per evitare errori o comportamenti indesiderati quando si accede ai valori dell’array.

Parametri

Questa funzione accetta due parametri descritti di seguito:

$index: questo parametro è obbligatorio e fa riferimento alla chiave che deve essere ricercata in un array di input.

$array: questo parametro è obbligatorio e fa riferimento all'array originale in cui vogliamo cercare la chiave specificata $index .

Valore restituito: questa funzione restituisce un valore booleano, ovvero VERO e FALSO, a seconda che la chiave sia presente o meno nell’array.

Nota: le chiavi nidificate restituiranno il risultato FALSE.

Esempio 1 : Questo programma illustra la funzione array_key_exists() per trovare una chiave all’interno di un array che contiene la coppia chiave_valore.

<?php function exists($index, $array) { if (array_key_exists($index, $array)) { echo "Found the Key"; } else { echo "Key not Found"; } } $array = array( "ram" => 25, "krishna" => 10, "aakash" => 20, "gaurav" ); $index = "aakash"; print_r(Exists($index, $array)); ?>

Produzione

Se non esiste alcuna coppia chiave_valore, come mostrato nel caso seguente, l’array prende in considerazione le chiavi predefinite, ovvero le chiavi numeriche a partire da zero, e restituisce true per quanto riguarda i limiti di $index .

Esempio: Questo esempio illustra la funzione array_key_exists() in PHP specificando il valore specifico $index.

<?php function exists($index, $array) { if (array_key_exists($index, $array)) { echo "Found the Key"; } else { echo "Key not Found"; } } $array = array( "ram", "krishna", "aakash", "gaurav" ); $index = 2; print_r(Exists($index, $array)); ?>