Il Doctype nei Documenti HTML

Prima di affrontare l’argomento dell’header nei documenti HTML, è fondamentale dedicare una lezione a un elemento spesso sottovalutato ma essenziale: il doctype.

Il doctype rappresenta la prima riga di codice in un documento HTML e serve a indicare al browser il tipo di documento che sta interpretando. Il termine doctype è l’abbreviazione di Document Type Declaration (DTD) e costituisce una dichiarazione da parte dello sviluppatore web riguardo al linguaggio utilizzato, alla sua versione, alla lingua e ad altre specifiche tecniche.

Esempio di Doctype in HTML

Ecco un esempio di dichiarazione doctype per una pagina HTML:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Questa riga, che deve essere posizionata prima dell’apertura del tag <html> , contiene diverse informazioni:

!DOCTYPE – Indica l’inizio della dichiarazione doctype.

– Indica l’inizio della dichiarazione doctype. HTML – Specifica che il documento utilizza il linguaggio HTML.

– Specifica che il documento utilizza il linguaggio HTML. PUBLIC – Indica che il documento è di dominio pubblico.

– Indica che il documento è di dominio pubblico. -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN – Definisce lo standard W3C a cui si riferisce il documento, specificando che utilizza HTML 4.01 Transitional e che la lingua predefinita è l’ inglese .

– Definisce lo standard W3C a cui si riferisce il documento, specificando che utilizza e che la lingua predefinita è l’ . http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd – URL che rimanda alla specifica DTD del documento (opzionale e spesso omesso nella pratica).

Aspetti importanti del Doctype

<!DOCTYPE> non è un tag HTML , ma un’istruzione per il browser, utile per determinare le regole di rendering della pagina.

, ma un’istruzione per il browser, utile per determinare le regole di rendering della pagina. Il doctype non è case-sensitive, quindi può essere scritto in maiuscolo o minuscolo senza influenzarne il funzionamento.

Le Diverse DTD in HTML 4

In HTML 4 sono previste tre tipologie di DTD (Document Type Definition), ognuna con caratteristiche specifiche:

1. HTML Strict

È la versione più rigorosa, che non permette l’uso di tag deprecati e frameset. Inoltre, la formattazione grafica degli elementi deve essere gestita esclusivamente tramite CSS.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

2. HTML Transitional

Una versione più flessibile che consente l’uso di alcuni tag deprecati, ma non supporta i frameset. In questa modalità, è possibile utilizzare tag di presentazione HTML, come ad esempio bgcolor .

[htm]

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”

“http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>

[/html]

3. HTML Frameset

Questa versione è specifica per le pagine che utilizzano frameset.

[htm]

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN”

“http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd”>

[/html]

Il Doctype in HTML5

Con l’introduzione di HTML5, il linguaggio non è più basato su SGML (Standard Generalized Markup Language), rendendo inutile la dichiarazione di una DTD. Per questo motivo, in una pagina HTML5 è sufficiente indicare il doctype in modo molto più semplice:

Perché il Doctype è Importante?

Molti sviluppatori tendono a dimenticare o omettere il doctype nei loro documenti HTML, ma questa è una pratica scorretta. L’assenza del doctype può causare problemi di rendering, impedendo al browser di interpretare correttamente la pagina.

Assicurarsi sempre di includere il doctype corretto è una buona pratica che garantisce una visualizzazione coerente e conforme agli standard web.