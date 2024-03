Funzioni PHP per trasformare “minuscole” e “MAIUSCOLE” di una stringa

Sono delle funzioni native e grazie ad esse potrai trasformare il testo, contenuto all’interno di una stringa , in minuscolo ed in maiuscolo.

Le funzioni sono: strtolower() , strtoupper() , ucfirst() , ucwords() .

strtolower() da maiuscolo a minuscolo

La funzione strtolower() permette di trasformare il testo tutto in minuscolo.

strtoupper() da minuscolo a maiuscolo

La funzione strtoupper() al contrario trasforma il testo in maiuscolo;

ucfirst() la prima lettera in maiuscolo

La funzione ucfirst() converte il primo carattere di una stringa in maiuscolo;

Per avere un testo che è tutto in MAIUSCOLO, lo devi trasformare prima tutto in minuscolo (strtolower) per poi trasformi la prima lettera in maiuscolo (ucfirst) guarda esempio:

$testo ="Ciao mondo" $trasforma = ucfirst(strtolower($testo)); echo $trasforma;

ucwords() la prima lettera di ogni parola in maiuscolo

La funzione ucwords() trasforma sola la prima lettera di ogni parola in maiuscolo:

Per un testo che è tutto in MAIUSCOLO, lo devi trasformare prima tutto in minuscolo (strtolower) e poi trasformi la prima lettera in maiuscolo (ucwords):

lcfirst() converte il primo carattere di una stringa in minuscolo