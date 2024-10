mysql Relation phpmyadmin

phpMyAdmin consente relazioni (simili a chiavi esterne) utilizzando metodi MySQL-nativi (InnoDB) quando disponibili e ricorrendo a speciali funzionalità esclusive di phpMyAdmin quando necessario. Esistono due modi per modificare queste relazioni, con la vista delle relazioni e il progettista drag-and-drop, entrambi spiegati in questa pagina.

Nota

È necessario aver configurato l’archiviazione di configurazione di phpMyAdmin per utilizzare solo relazioni phpMyAdmin.

Informazioni tecniche

Attualmente l’unico tipo di tabella MySQL che supporta nativamente le relazioni è InnoDB. Quando si utilizza una tabella InnoDB, phpMyAdmin creerà relazioni InnoDB reali che saranno applicate da MySQL indipendentemente dall’applicazione che accede al database. Nel caso di qualsiasi altro tipo di tabella, phpMyAdmin applica le relazioni internamente e tali relazioni non vengono applicate a nessun’altra applicazione.

Vista delle relazioni

Per farlo funzionare, devi prima creare correttamente [[pmadb|pmadb]]. Una volta impostato, seleziona la pagina “Struttura” di una tabella. Sotto la definizione della tabella, viene mostrato un collegamento chiamato “Visualizzazione relazione”. Se clicchi su quel collegamento, verrà mostrata una pagina che ti offre di creare un collegamento a un’altra tabella per qualsiasi campo (la maggior parte). Lì vengono mostrate solo le CHIAVI PRIMARIE, quindi se il campo a cui fai riferimento non viene mostrato, molto probabilmente stai sbagliando qualcosa. Il menu a discesa in basso è il campo che verrà utilizzato come nome per un record.

Esempio di visualizzazione relazione

Supponiamo che tu abbia categorie e collegamenti e che una categoria possa contenere diversi collegamenti. La struttura della tua tabella sarebbe simile a questa:

category.category_id (deve essere univoco)

category.name

link.link_id

link.category_id

link.uri.

Apri la pagina della vista relazioni (sotto la struttura della tabella) per la tabella dei link e per il campo category_id, seleziona category.category_id come record master.

Se ora navighi nella tabella dei link, il campo category_id sarà un collegamento ipertestuale cliccabile al record di categoria appropriato. Ma tutto ciò che vedi è solo category_id, non il nome della categoria.

Per risolvere questo problema, apri la vista relazioni della tabella delle categorie e nel menu a discesa in basso, seleziona “name”. Se ora navighi di nuovo nella tabella dei link e passi il mouse sul collegamento ipertestuale category_id, il valore della categoria correlata verrà mostrato come tooltip.

Designer

La funzionalità Designer è un modo grafico per creare, modificare e visualizzare le relazioni di phpMyAdmin. Queste relazioni sono compatibili con quelle create nella vista relazioni di phpMyAdmin.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario un archivio di configurazione phpMyAdmin correttamente configurato e deve essere configurato $cfg[‘Servers’][$i][‘table_coords’].

Per utilizzare il designer, seleziona una pagina di struttura del database, quindi cerca la scheda Designer.

Per esportare la vista in PDF, devi prima creare delle pagine PDF. Il Designer crea il layout, come devono essere visualizzate le tabelle. Per esportare infine la vista, devi crearla con una pagina PDF e selezionare il tuo layout, che hai creato con il designer.