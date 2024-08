mysqli_real_escape_string() Function

La funzione mysqli_real_escape_string() è una funzione incorporata in PHP che viene utilizzata per eseguire l’escape dei caratteri speciali da utilizzare in una query SQL. Viene utilizzato prima di inserire una stringa in un database, in quanto rimuove eventuali caratteri speciali che potrebbero interferire con le operazioni dinameiche tra script e db.

Quando vengono utilizzate stringhe semplici, è possibile che siano inclusi caratteri speciali come barre rovesciate e apostrofi (specialmente quando si ottengono dati direttamente da un modulo in cui vengono immessi tali dati). Questi sono considerati parte della stringa di query e interferiscono con il suo normale funzionamento.

<?php $connection = mysqli_connect( "localhost", "root", "", "Persons"); // Check connection if (mysqli_connect_errno()) { echo "Database connection failed."; } $firstname = "Robert'O"; $lastname = "O'Connell"; $sql="INSERT INTO Persons (FirstName, LastName) VALUES ('$firstname', '$lastname')"; if (mysqli_query($connection, $sql)) { // Print the number of rows inserted in // the table, if insertion is successful printf("%d row inserted.

", $mysqli->affected_rows); } else { // Query fails because the apostrophe in // the string interferes with the query printf("An error occurred!"); } ?>

Nel codice precedente, la query fallisce perché gli apostrofi sono considerati parte della query quando viene eseguita utilizzando mysqli_query(). La soluzione è utilizzare mysqli_real_escape_string() prima di utilizzare le stringhe nella query.

<?php $connection = mysqli_connect( "localhost", "root", "", "Persons"); // Check connection if (mysqli_connect_errno()) { echo "Database connection failed."; } $firstname = "Robert'O"; $lastname = "O'Connell"; // Remove the special characters from the // string using mysqli_real_escape_string $lastname_escape = mysqli_real_escape_string( $connection, $lastname); $firstname_escape = mysqli_real_escape_string( $connection, $firstname); $sql="INSERT INTO Persons (FirstName, LastName) VALUES ('$firstname_escape', '$lastname_escape')"; if (mysqli_query($connection, $sql)) { // Print the number of rows inserted in // the table, if insertion is successful printf("%d row inserted.

", $mysqli->affected_rows); } ?>

