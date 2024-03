By

Una azione rapida per velocizzare il tuo wp e’ quello disabilitare alcune cose che il cms mette come standar, questo permette di snellire il caricamento delle pagine e quindi aumenta la perfomabilita’ nel rilascio della pagina.

Quindi si devono creare delle funzioni che metteremo nel perno del nostro template che stato appunto pensanto per questo e quindi andiamo ad aggiungere sul file functions.php

cominciamo a disabilitare jQuery migrate. Dopo averlo disabilitato, verifica che tutto funzioni ancora. Alcuni plugin più vecchi che non sono stati aggiornati da un po’ di tempo potrebbero ancora utilizzarlo. Per la maggior parte degli utenti, questo codice non dovrebbe dare problemi.

Disabilita jQuery Migrate

function remove_jquery_migrate($scripts) { if (!is_admin() && isset($scripts->registered['jquery'])) { $script = $scripts->registered['jquery']; if ($script->deps) { // Check whether the script has any dependencies $script->deps = array_diff($script->deps, array( 'jquery-migrate' )); } } } add_action('wp_default_scripts', 'remove_jquery_migrate');

WP Emojis converte automaticamente i testi in emoji. La maggior parte dei siti Web non lo utilizza.

Disabilita WP Emojis

remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 ); remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );

E per ultimo leverei WP Embed tranne se ti aspetti che altri incorporino i tuoi post sul loro sito o stai incorporando i post di altri sul tuo sito.

Disabilita WP Embed