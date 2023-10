Elegante menu orizontale multi livello responsive.

See the Pen

Responsive and Accessible Multi-Level Menu – jolty.js example by Jolty Labs (@joltylabs)

on CodePen.

HTML

<header class="header"> <a href="/" aria-label="Home" class="logo">WE LOVE PETS</a> <div class="mob-nav" id="mob-nav"> <div data-ui-dialog-backdrop class="mob-nav-backdrop"></div> <div data-ui-dialog-content class="mob-nav-content"> <button type="button" aria-label="Close" class="mob-nav-close" data-ui-dismiss> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" stroke="currentColor"> <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M6 18L18 6M6 6l12 12" /> </svg> </button> <a href="/" aria-label="Home" class="logo logo--mob">WE LOVE PETS</a> <nav class="nav"> <ul class="nav-menu"> <li><a href="#">Home</a></li> <li> <a href="#">Products</a> <ul class="nav-submenu" id="level-1"> <li> <a href="#">Dog Supplies</a> <ul class="nav-submenu" id="level-2"> <li><a href="#">Food & Treats</a></li> <li><a href="#">Toys</a></li> <li><a href="#">Beds & Furniture</a></li> <li><a href="#">Outdoor Supplies</a></li> <li> <a href="#">Clothing</a> <ul class="nav-submenu" id="level-3"> <li><a href="#">Sweaters and Hoodies</a></li> <li><a href="#">Raincoats</a></li> <li><a href="#">T-Shirts</a></li> <li><a href="#">Booties</a></li> <li><a href="#">Hats/Caps</a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li> <a href="#">Cat Supplies</a> <ul class="nav-submenu" id="level-2-2"> <li><a href="#">Food & Treats</a></li> <li><a href="#">Toys</a></li> <li><a href="#">Beds & Furniture</a></li> </ul> </li> <li> <a href="#">Bird Supplies</a> <ul class="nav-submenu" id="level-2-3"> <li><a href="#">Food & Treats</a></li> <li><a href="#">Toys</a></li> <li><a href="#">Furniture</a></li> </ul> </li> <li> <a href="#">Fish Supplies</a> <ul class="nav-submenu" id="level-2-4"> <li><a href="#">Food</a></li> <li><a href="#">Aquariums</a></li> <li><a href="#">Rocks & Decorations</a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li> <a href="#">Services</a> <ul class="nav-submenu"> <li> <a href="#">Grooming</a> <ul class="nav-submenu"> <li><a href="#">Coat Care</a></li> <li><a href="#">Nail Care</a></li> <li><a href="#">Doggie Deluxe Spa Day</a></li> </ul> </li> <li> <a href="#">Boarding</a> <ul class="nav-submenu"> <li><a href="#">Short Term Boarding</a></li> <li><a href="#">Doggie Daycare</a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li> <a href="#">Locations & Hours</a> <ul class="nav-submenu"> <li><a href="#">North America</a></li> <li><a href="#">Europe</a></li> </ul> </li> <li> <a href="#">About Us</a> <ul class="nav-submenu"> <li><a href="#">Our Team</a></li> <li><a href="#">Contact Us</a></li> </ul> </li> </ul> </nav> </div> </div> <a href="https://github.com/joltylabs/jolty" target="_blank" aria-label="github" class="github"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"> <path d="M12 0c-6.626 0-12 5.373-12 12 0 5.302 3.438 9.8 8.207 11.387.599.111.793-.261.793-.577v-2.234c-3.338.726-4.033-1.416-4.033-1.416-.546-1.387-1.333-1.756-1.333-1.756-1.089-.745.083-.729.083-.729 1.205.084 1.839 1.237 1.839 1.237 1.07 1.834 2.807 1.304 3.492.997.107-.775.418-1.305.762-1.604-2.665-.305-5.467-1.334-5.467-5.931 0-1.311.469-2.381 1.236-3.221-.124-.303-.535-1.524.117-3.176 0 0 1.008-.322 3.301 1.23.957-.266 1.983-.399 3.003-.404 1.02.005 2.047.138 3.006.404 2.291-1.552 3.297-1.23 3.297-1.23.653 1.653.242 2.874.118 3.176.77.84 1.235 1.911 1.235 3.221 0 4.609-2.807 5.624-5.479 5.921.43.372.823 1.102.823 2.222v3.293c0 .319.192.694.801.576 4.765-1.589 8.199-6.086 8.199-11.386 0-6.627-5.373-12-12-12z"></path> </svg> </a> <button type="button" aria-label="Navigation" class="mob-nav-toggler" data-ui-toggle="mob-nav"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 37.47 34.09" width="37.47" height="34.09" class="w-4.5 h-auto stroke-current"> <line stroke-width="4" y1="2" x2="37.47" y2="2"></line> <line stroke-width="4" y1="32.09" x2="37.47" y2="32.09"></line> <line stroke-width="4" y1="17.04" x2="37.47" y2="17.04"></line> </svg> </button> </header>

CSS

@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600&display=swap"); [hidden] { display: none !important; } body { font-family: Inter, sans-serif; } a { text-decoration: none; color: inherit; } :where(dialog, [popover]) { margin: 0; padding: 0; position: fixed; inset: 0; max-width: 100%; max-height: 100%; width: auto; height: auto; background-color: transparent; color: inherit; overflow: unset; border-width: 0; &::backdrop { opacity: 0; } } .header { margin: 0 auto; padding: 0 1.5rem; background-color: rgb(35 39 50); color: white; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; } @media (min-width: 1024px) { .header { padding: 1rem 2rem; } } .github { padding: 0.5rem; margin-right: -0.5rem; } .github svg { width: 2rem; fill: white; } .mob-nav-toggler { appearance: none; border: none; background: transparent; padding: 1rem; margin-right: -1rem; cursor: pointer; } .mob-nav-toggler svg { width: 1.25rem; fill: white; stroke: white; } @media (min-width: 1024px) { .mob-nav-toggler { display: none; } } .logo { font-weight: bold; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.1em; margin-right: auto; display: block; } @media (min-width: 1024px) { .logo { margin-right: 0; } } .nav-menu { font-weight: 500; } :is(.nav-menu, .nav-submenu) a { padding: 0.6rem 1rem; display: block; } @media (min-width: 1024px) { :is(.nav-menu, .nav-submenu) a { padding: 0.5rem 1rem; } } .nav-submenu { background: white; color: black; border-radius: 0.3rem; font-weight: 400; font-size: calc(15 / 16 * 1rem); } .nav-submenu:not(.ui-shown) { display: none; } .nav ul > li > a:not(:only-child)::after { content: ""; background-image: url(""); display: block; width: 0.7rem; background-size: contain; aspect-ratio: 1; background-position: center; background-repeat: no-repeat; opacity: 0.75; } @media (max-width: 1023px) { .nav a { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 0.5rem; } .nav ul > li > a:not(:only-child)::after { rotate: 90deg; transition: scale 0.2s; } .nav ul > li > a.ui-active:not(:only-child)::after { scale: -1 1; } .mob-nav { position: fixed; inset: 0; z-index: 20; display: block; } .mob-nav-backdrop { position: absolute; inset: 0; z-index: -1; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); transition-duration: 0.2s; transition-property: opacity, translate; transition-timing-function: cubic-bezier(0.39, 0.575, 0.565, 1); opacity: 0; } .mob-nav-backdrop.ui-active { opacity: 1; } .mob-nav-close { all: unset; position: absolute; top: 0.5rem; right: 0.5rem; /* translate: 100%; */ padding: 0.6rem; cursor: pointer; /* background-color: rgb(35 39 50 / 0.1); */ } .mob-nav-close svg { fill: none; width: 1.75rem; apsect-ratio: 1; stroke: rgb(35 39 50 / 1); display: block; cursor: pointer; } .mob-nav-content { background-color: #fff; width: fit-content; height: 100%; padding: 1.5rem 0.5rem; min-width: 14rem; position: relative; overflow: auto; } .mob-nav-content.ui-enter-active, .mob-nav-content.ui-leave-active { transition-duration: 0.2s; transition-property: opacity, translate; transition-timing-function: cubic-bezier(0.39, 0.575, 0.565, 1); } .mob-nav-content.ui-enter-from, .mob-nav-content.ui-leave-to { opacity: 0; translate: -100% 0; } .mob-nav-content.ui-enter-to, .mob-nav-content.ui-leave-from { opacity: 1; translate: 0%; } .logo--mob { margin-bottom: 2rem; padding-left: 1rem; } .nav-submenu { padding-left: 0.5rem; } .nav-submenu::before, .nav-submenu::after { content: ""; height: 0.25rem; display: block; } .nav-submenu::after { height: 0.5rem; } .nav-submenu.ui-enter-active, .nav-submenu.ui-leave-active { transition-duration: 0.2s; transition-property: opacity, height; transition-timing-function: ease-in-out; overflow: hidden; } .nav-submenu.ui-enter-from, .nav-submenu.ui-leave-to { opacity: 0; height: 0; } .nav-submenu.ui-enter-to, .nav-submenu.ui-leave-from { opacity: 1; height: var(--ui-transition-height); } } @media (min-width: 1024px) { .mob-nav-close, .logo--mob { display: none; } .nav-menu > li > a { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 0.5rem; } .nav-menu > li > a::after { width: 0.5rem; rotate: 90deg; filter: invert(1); } .nav-menu { display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .nav-submenu { --ui-dropdown-arrow-offset: 0rem; --ui-dropdown-arrow-padding: 0.8rem; --ui-dropdown-arrow-width: 0.4rem; --ui-dropdown-arrow-height: 0.4rem; --ui-dropdown-placement: bottom-start; padding: 0.5rem 0.25rem; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 0px 0px 1px, rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 10px 15px -3px, rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 4px 6px -4px; } .nav-submenu > li { position: relative; } .nav-submenu > li > a { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 0.5rem; padding: 0.5rem 0.75rem 0.5rem 0.75rem; border-radius: 0.3rem; outline: none; } .nav-submenu > li > a:is(:hover, :focus-visible) { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05); } .nav-submenu > li > a::after { opacity: 0.75; } .nav-submenu .nav-submenu { --ui-dropdown-placement: right-start; --ui-dropdown-padding: -0.25rem; --ui-dropdown-offset: -0.25rem; --ui-dropdown-flip: false; --ui-dropdown-sticky: true; } .nav-submenu.ui-enter-active, .nav-submenu.ui-leave-active { transition-duration: 0.2s; transition-property: opacity, scale; transition-timing-function: ease-in-out; transform-origin: var(--ui-dropdown-transform-origin); } .nav-submenu.ui-enter-from, .nav-submenu.ui-leave-to { opacity: 0; scale: 0.95; } [data-ui-floating="dropdown"]::backdrop { transition: all 0.15s ease-in-out; background-color: rgb(17 24 38 / 0.05); opacity: 0; } [data-ui-floating="dropdown"]:has(> .ui-active)::backdrop { opacity: 1; } }

JAVASCRIPT

// Documentation // https://jolty.io/ const { Dropdown, Dialog, Tablist } = jolty; const isTouchDevice = window.matchMedia("(any-pointer:coarse)").matches; new Dialog("#mob-nav", { shown: false, breakpoints: { 1024: { destroy: true } } }); document.querySelectorAll(".nav-submenu").forEach((submenu) => { new Dropdown(submenu, { toggler: submenu.previousElementSibling, delay: 100, itemClickHide: false, items: ":scope > li > a", trigger: isTouchDevice ? "click" : "hover", arrowActivation: submenu.parentNode.closest(".nav-submenu") ? "x" : "y", hideMode: "class-shown", destroy: true, breakpoints: { 1024: { destroy: false } } }); }); document.querySelectorAll(".nav-submenu, .nav-menu").forEach((submenu) => { new Tablist(submenu, { tab: "a:not(:only-child)", tabpanel: ".nav-submenu", hideMode: "class-shown", breakpoints: { 1024: { destroy: true } } }); });