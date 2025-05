Le strutture dati in Python: liste, tuple, set e dizionari spiegati in modo semplice

Le strutture dati in Python: liste, tuple, set e dizionari spiegati in...

Introduzione

Ogni linguaggio di programmazione ha bisogno di strutture dati per immagazzinare, organizzare e manipolare informazioni. In Python, le strutture dati più usate sono:

liste (list)

tuple (tuple)

set (set)

dizionari (dict)

Conoscerle bene è fondamentale per scrivere codice Python pulito, veloce e flessibile. In questo articolo vedremo come funzionano, come si usano e quali sono le differenze principali.

Liste (list)

Una lista è una sequenza ordinata e mutabile di elementi.

frutti = ["mela", "banana", "kiwi"] frutti.append("arancia") print(frutti[1]) # banana

Caratteristiche:

Ordinata

Indicizzabile

Modificabile

Accetta duplicati

Tuple (tuple)

Una tuple è simile a una lista, ma immutabile.

animali = {"cane", "gatto", "cavallo"} animali.add("pecora") print(animali)

Caratteristiche:

Ordinata

Non modificabile (immutabile)

Più veloce delle liste

Utile per dati “bloccati”

Set (set)

Un set è una collezione non ordinata di elementi unici.

studente = {"nome": "Luca", "età": 22} print(studente["nome"]) # Luca

Caratteristiche:

Nessun ordine

Nessun duplicato

Ottimo per operazioni di confronto (unione, differenza, intersezione)

Dizionari (dict)

I dizionari memorizzano coppie chiave → valore.

Caratteristiche:

Indicizzati per chiave, non per posizione

Mutabili

Veloci per accesso diretto

Tabella comparativa

Tipo Ordinato Mutabile Duplicati Chiavi list ✅ ✅ ✅ ❌ tuple ✅ ❌ ✅ ❌ set ❌ ✅ ❌ ❌ dict ✅ (v3.7+) ✅ ❌ (nelle chiavi) ✅

Operazioni comuni

# LIST len(frutti) frutti.remove("banana") frutti.sort()

# TUPLE len(coordinate) # SET len(animali) animali.remove("gatto") # DICT studente.keys() studente.values()

Best practice