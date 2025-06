Include, require e gestione dei file in PHP: come modularizzare il tuo codice

Include, require e gestione dei file in PHP: come modularizzare il tuo...

Introduzione

Quando inizi a scrivere progetti in PHP, presto ti accorgi che scrivere tutto in un unico file non è sostenibile. Per questo motivo, PHP offre strumenti nativi per importare codice da altri file in modo modulare, chiaro e riutilizzabile.

In questa guida scoprirai come usare include , require , include_once e require_once per strutturare al meglio i tuoi progetti, con esempi pratici e differenze fondamentali tra queste funzioni.

Perché includere file esterni?

Riutilizzo del codice (es. header, footer, connessione DB)

Miglior organizzazione e leggibilità

Separazione della logica (es. funzioni, configurazioni)

Manutenzione facilitata: cambi un file e si riflette ovunque

Sintassi base

include 'header.php'; require 'config.php'; include_once 'menu.php'; require_once 'functions.php';

Differenze tra include e require

Funzione Cosa fa Comportamento in caso di errore include Inserisce un file esterno Mostra warning, ma continua require Come include , ma obbligatorio Mostra fatal error, script si ferma include_once Inserisce solo se non è già stato incluso Warning se duplicato, ma continua require_once Come sopra, ma obbligatorio Fatal error se duplicato

/project ├── index.php ├── header.php ├── footer.php ├── functions.php

index.php

<?php require_once 'functions.php'; include 'header.php'; echo "<p>Contenuto principale della pagina</p>"; include 'footer.php'; ?>

header.php

<!DOCTYPE html> <html> <head><title>Sito PHP</title></head> <body><header><h1>Benvenuto</h1></header>

footer.php

<footer><p>© 2025 Il Mio Sito</p></footer> </body> </html>

Uso comune: file di configurazione

// config.php $db_host = 'localhost'; $db_user = 'root'; $db_pass = ''; $db_name = 'miosito'; // conness.php require 'config.php'; $conn = mysqli_connect($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name);

Best practice

require_once per file critici (es. connessioni, librerie)

Usa include_once per elementi visivi (es. header, menu)

per elementi visivi (es. header, menu) Evita percorsi relativi sbagliati con __DIR__ o $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']

o Commenta ogni file incluso per tracciarne la funzione

Errori comuni