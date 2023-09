Come distruggere (eliminare) una sessione PHP

Per distruggere una sessione cosa sono e come funzionano php possiamo agire in diversi modi.

Innanzitutto va detto che le sessioni php per definizioni vengono eliminate in automatico alla chiusura del browser .

Se però vogliamo cancellare una specifica sessione php, possiamo farlo con le seguenti righe di codice:

session_start();

unset($_SESSION[“NOMESESSIONEDACANCELLARE”]);

Questa semplice riga di codice php serve per distruggere la specifica sessione (session php), chiamandola per grazie al proprio nome.

Se invece volessimo eliminare tutte le sessioni php aperte (l’equivalente della chiusura del browser), potremmo usare questi metodi:

session_start();

session_unset();

session_destroy();

$_SESSION = array();

Avremo così distrutto ogni sessione in un colpo solo (in teoria dovrebbe bastare solo $_SESSION = array(); per distruggere tutte le sessioni php aperte).