Cos’e’ una risposta non valida da un server in entrata.

È un errore generico che avverte che c’è qualcosa che non va nella comunicazione con il server di un sito web.

Un server web è un software e l’hardware sottostante che, in esecuzione su un server, è in grado di gestire le richieste di trasferimento di pagine web di un client, tipicamente un web browser o un web crawler. La comunicazione tra server e client avviene tramite il protocollo HTTP, che utilizza la porta TCP 80 (o 8080), o eventualmente la versione sicura HTTPS, che utilizza invece la 443. Su un server web risiedono dunque i siti web tramite hosting. Un server Web può anche accettare e archiviare risorse inviate dall’agente utente, se configurato per farlo. L’insieme di tutti i server web interconnessi a livello mondiale dà vita al World Wide Web.

Quando non e` valida?

L’errore “Il server DNS non risponde” indica che il tuo dispositivo non riesce a connettersi con il server DNS. Di conseguenza, il tuo computer non può risolvere i nomi di dominio e il tuo browser web e altre applicazioni Internet potrebbero non caricare correttamente siti web o servizi.