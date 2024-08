Come Risolvere l’Errore 502 Bad Gateway difficile a dire ma ci provero` è errore comune che si verifica in tutto il web.

Scopriamo insieme le cause di questo errore e analizziamo alcune soluzioni per risolverlo rapidamente.

Che Cos’è un Errore 502 Bad Gateway?

L’errore 502 Bad Gateway significa che il server ha ricevuto una risposta non valida da un server in entrata.

L’Internet Engineering Task Force (IETF) definisce l’errore 502 Bad Gateway come:

Il codice di stato 502 (Bad Gateway) indica che il server, mentre agisce come gateway o proxy, ha ricevuto una risposta non valida da un server in entrata a cui ha avuto accesso mentre tentava di soddisfare la richiesta.

Quindi dice che io vado al paniificio, chiedo un chilo di panini e loro mi danno una fetta di pizza, in poche parole la mia richiesta non no stante sono entrato non estata esaurita.

Ogni volta che visitate un sito web, il browser invia una richiesta a un server web. Il server riceve ed elabora la richiesta, quindi restituisce le risorse richieste insieme a un’intestazione HTTP e ad un HTTP status code. In genere, un HTTP status code non viene visualizzato a meno che qualcosa non vada storto. È in pratica il modo in cui i server vi informano che qualcosa non va come dovrebbe, ed è trasmesso con un codice che consente di effettuare una diagnosi.

Codice di errore Errore 502 Bad Gateway Tipo di errore Errore lato server Variazioni dell’errore “502 Bad Gateway”

“Errore 502”

“HTTP Error 502 – Bad Gateway” (“Errore HTTP 502 – Gateway errato”)

“502 Service Temporarily Overloaded” (“502 Servizio temporaneamente sovraccarico”)

“502 Proxy Error” (“Errore 502 Proxy”)

Una schermata bianca vuota

“502 Server Error: The server encountered a temporary error and could not complete your request” (“Errore 502 del server: il server ha riscontrato un errore temporaneo e non ha potuto completare la richiesta”)

“HTTP 502”

Temporary Error (502) (Errore temporaneo)

502. That’s an error (502. È un errore)

502 bad gateway Cloudflare (“502 gateway errato Cloudflare”)

Bad Gateway: The proxy server received an invalid response from an upstream server (“Gateway errato: il server proxy ha ricevuto una risposta non valida da un server upstream”). Cause dell’errore Sovraccarico del server

Problemi del browser

Problemi di DNS

Problemi di host web

Blocchi del firewall

Errori di plugin e temi

Quali sono le cause dell’errore 502 Bad Gateway?

Le cause più frequenti dell’errore 502 Bad Gateway sono:

Sovraccarico del server: il server ha esaurito le risorse e si è bloccato, provocando un errore HTTP 502.

Le possibili cause possono essere un picco di traffico inatteso o una memoria insufficiente.

Problemi del browser: la versione del browser è obsoleta o forse ci sono file corrotti nella cache del browser.

Blocchi del firewall: il firewall potrebbe rilevare false minacce e bloccare i provider Internet o gli indirizzi IP.

Varianti dell’Errore 502 Bad Gateway

A causa dei vari browser, dei server web e dei sistemi operativi, un errore di 502 può presentarsi in diversi modi, ma hanno tutti lo stesso significato. Di seguito sono riportate solo alcune delle diverse varianti che potreste vedere nel web:

“502 Bad Gateway”

“Error 502”

“HTTP Error 502 – Bad Gateway”

“502 Service Temporarily Overloaded”

“502 Proxy Error”

A blank white screen

“502 Server Error: The server encountered a temporary error and could not complete your request”

“HTTP 502”

Temporary Error (502)

502. That’s an error

502 bad gateway Cloudflare

Bad Gateway: The proxy server received an invalid response from an upstream server

Un’altra variante che potreste incontrare è un “502 server error”.

E qui c’è un’altra variante. “502 – Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server. There is a problem with the page you are looking for, and it cannot be displayed. When the Web server (while acting as a gateway or proxy) contacted the upstream content server, it received an invalid response from the content server.”

Gli Errori 502 Influenzano la SEO

A differenza degli errori 503, che vengono utilizzati per la modalità di manutenzione di WordPress, e che avvisano Google di ricontrollare in un secondo momento, un errore 502 può avere un impatto negativo sulla SEO se questo non viene risolto immediatamente. Se il vostro sito è inattivo solo per circa 10 minuti e viene ripetutamente sottoposto a scansione in modo consistente, il crawler semplicemente preleverà la pagina dalla cache. oppure Google potrebbe anche non avere la possibilità di eseguire nuovamente la scansione prima di effettuare il backup. In questo scenario, potete stare tranquilli.

Tuttavia, se il sito non è attivo per un lungo periodo di tempo, diciamo più di 6 ore, allora Google potrebbe vedere l’errore 502 come un problema a livello di sito che deve essere risolto. Questo potrebbe avere un impatto negativo sul vostro ranking. Se siete preoccupati sulla ricorrenza degli errori 502, dovreste capire perché stanno venendo fuori. Ecco alcune soluzioni che possono esservi di aiuto.

Come Risolvere l’Errore 502 Bad Gateway?

Un errore 502 bad gateway è in genere un problema di rete/server, tuttavia, può anche essere un problema dal lato client. Quindi analizzeremo un po’ entrambi. Quele che seguono sono le cause comuni e i modi per correggere l’errore 502 bad gateway e ripristinare il vostro sito web.

1. Provate a Ricaricare la Pagina

Prova a vedere se host o il server sia sovraccarico, per farlo aspetta uno o due minuti e ricaricare la pagina (F5 o Ctrl + F5).

2. Controllare lo Stato del Sito

Un’altra cosa che si può fare è incollare la URL del sito web su downforeveryoneorjustme.com.

3. Provare un Altro Browser

Per escludere il problema, si può provare a utilizzare un altro browser.

Se l’errore non c’e` piu`dovresti disistallare e installare di nuovo il browser che da questo problema

4. Provare in Modalità Incognito

È possibile accedere al sito anche in modalità Incognito. Se l’errore 502 Bad Gateway non si verifica, il problema potrebbe essere causato da un’estensione del browser.

Quindi ti tocca disabilitare e provare tutte l’estensioi installate.

5. Test su un Altro Dispositivo

Se sembra che il problema dipenda da qualcosa dal vostro lato, potete provare ad accedere al sito web da un altro dispositivo.

6. Cancellate la Cache del Browser

Ogni volta che vi imbattete in problemi come questi, può essere utile cancellare la cache del browser.

7. Verificare la presenza di problemi DNS

Un errore di gateway 502 potrebbe anche essere a causa di un problema di DNS, come il dominio non si risolve all’IP corretto, o il server DNS non risponde. Se avete appena migrato il vostro sito su un nuovo host, è importante attendere che si propaghi completamente, il che in alcuni casi può richiedere fino a 24 ore. Questo dipende dal valore del TTL dei vostri record DNS.

Potete anche provare a svuotare la cache DNS locale. Questo ha effetti simili alla cancellazione della cache del browser.

In Windows è sufficiente aprire il prompt dei comandi e inserire quanto segue:

8. Controllate con il Vostro Host

Il motivo principale per cui in genere viene visualizzato un errore di 502 bad gateway viene da un problema con l’host web. A volte una query, uno script o una richiesta impiegano troppo tempo e quindi vengono cancellati o annullati dal server. Molti host, in particolare gli host condivisi, implementano quello che chiamano “kill script”. Di base, ciò che fa questo script è interrompere una richiesta dopo un certo periodo di tempo in modo che non blocchi il sito o abbia effetti su altri utenti. Se cercate “bad gateway” su Twitter, vedrete migliaia di tweet ogni giorno che avvertono del problema l’azienda di hosting.

Una ragione per cui si potrebbe prendere in considerazione il passaggio a un host come Kinsta è che la nostra piattaforma gira in un container software isolato che contiene tutte le risorse software necessarie per eseguire il sito (Linux, NGINX, PHP, MySQL). Ciò significa che il software che fa girare ciascun sito è al 100% privato e non è condiviso, nemmeno tra i vostri stessi siti. Ciò riduce notevolmente la possibilità di vedere un errore 502 bad gateway. Non eseguiamo kill script aggressivi, come fanno alcuni host condivisi. E anche se dovesse capitare che uno dei vostri siti sia giù, questo non avrà alcun impatto sugli altri siti.

Un altro motivo per cui potresti vedere un errore 502 bad gateway con il vostro host, potrebbe essere dovuto al fatto che il server semplicemente non è raggiungibile, perché è inattivo o manca connettività. In questo caso, si consiglia di controllare la pagina dello stato dell’host o aprire un ticket di supporto.

9. Disattivate Temporaneamente il CDN o Firewall

Potrebbe anche essere un problema del content delivery network (CDN) o firewall. Se utilizzate un provider CDN di terze parti, un modo semplice per risolvere questo problema è semplicemente quello di disattivare temporaneamente il CDN. Noi siamo grandi fan del plugin gratuito CDN enabler plugin. Se lo utilizzate, potete semplicemente disattivare il plug-in e testare il vostro sito.

Wp-admin non funziona? Provate ad accedere tramite SFTP e rinominate la cartella del plugin in cdn-enabler_old. Questo disattiverà temporaneamente la connessione del CDN. Lo stesso vale per WP Rocket o qualsiasi altro plugin che potreste aver collegato al vostro CDN.

Questo a volte può accadere anche con provider che forniscono protezione DDoS e attenuazione o servizi completamente proxy come Cloudflare, in quanto hanno nel mezzo dei firewall aggiuntivi. Abbiamo notato che questo accade ogni tanto con il piano gratuito di Cloudflare. Sfortunatamente, dal momento che Cloudflare è un servizio completamente proxy, non esiste un modo rapido per disattivarlo.

Tuttavia, prima di dare la colpa a Cloudflare, è importante sapere che esistono due diversi tipi di varianti di errore 502 bad gateway con Cloudflare, come illustrato di seguito:

502 Bad Gateway su Cloudflare (Variante 1)

Se vedete la seguente schermata, si tratta di un problema dal lato di Cloudflare, nel qual caso dovreste contattarli per ottenere supporto. Potete anche controllare la pagina degli status di Cloudflare per verificare che non stiano passando per un momento di blackout.

10. Controllate i Vostri Temi e Plugin

Molte volte il motivo per cui script e query vengono annullati dal server è dovuto a codice errato sul sito, probabilmente da parte di un tema o plugin di terze parti. Abbiamo anche visto molti plugin di caching mal configurati generare errori 502. Un modo per risolvere questo problema è disattivare tutti i plugin. Ricordate che non perderete alcun dato se disattivi semplicemente un plugin.

Se riuscite ancora ad accedere al pannello di amministrazione, un modo rapido per risolvere consiste nell’accedere ai “Plugin” e selezionare “Disattiva” dal menu delle azioni di gruppo. Questo disabiliterà tutti i vostri plugin. Se questo risolve il problema, allora dovrete trovare il colpevole. Iniziate ad attivarli uno alla volta, ricaricando il sito dopo ogni attivazione. Quando viene visualizzato il messaggio di errore 502 gateway, avete trovato il plugin non valido. Potrete, quindi, contattare lo sviluppatore del plugin per chiedere aiuto o pubblicare un ticket di supporto nella repository di WordPress.

11. Controllate i Registri

Dovreste anche sfruttare i log degli errori. Questo può aiutarvi a restringere rapidamente il problema, soprattutto se è causato da un plugin presente nel vostro sito

12. Riavviate PHP

Infine, potete anche provare a riavviare PHP. Se il vostro host non fornisce questa funzionalità, potete sempre aprire un ticket di assistenza e chiedere loro di riavviare PHP.

Se il vostro host non ha uno strumento di registro, potete se avete wordpress aggiungere il seguente codice al vostro file wp-config.php per abilitare la registrazione degli errori:

define( 'WP_DEBUG', true ); define( 'WP_DEBUG_LOG', true ); define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );

Se avete bisogno di aiuto per abilitare la modalità di debug su WordPress, ecco un completo tutorial step by step.

I log si trovano in genere nella directory /wp-content. Altri, come noi di Kinsta, potrebbero avere una cartella dedicata chiamata “logs”.

13. Controllare i problemi di timeout di PHP

I timeout PHP si verificano quando un singolo processo PHP viene eseguito per un periodo di tempo superiore al max_execution_time o max_input_time impostato nella configurazione PHP sul server. Quando questo accade, di solito viene visualizzato un errore 502 del server. Se vi imbattete in un timeout PHP, potrebbe essere necessario aumentare questi valori.

È possibile verificare con il vostro host attuale quali valori sono impostati sul server e se possono essere aumentati. I valori massimi di timeout PHP disponibili sulla nostra piattaforma dipendono dal vostro attuale piano di hosting.

.