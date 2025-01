By

Struttura HTML perfetta per il SEO

Ecco un esempio di struttura HTML perfetta per il SEO, ottimizzata con tag HTML corretti e markup Schema.org per aiutare i motori di ricerca a comprendere meglio il contenuto della pagina. Puoi personalizzarla in base al tuo contenuto:

<!DOCTYPE html> <html lang="it"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Il tuo Titolo Ottimizzato per SEO</title> <!-- Meta Description --> <meta name="description" content="Breve descrizione della pagina, ottimizzata per il SEO. Usa parole chiave pertinenti e coinvolgenti."> <!-- Keywords (opzionale, non più essenziale per SEO) --> <meta name="keywords" content="parola chiave 1, parola chiave 2, parola chiave 3"> <!-- Open Graph per Social Media --> <meta property="og:title" content="Il tuo Titolo per i Social Media"> <meta property="og:description" content="Descrizione ottimizzata per social media."> <meta property="og:image" content="URL-dell-immagine"> <meta property="og:url" content="URL-della-pagina"> <meta property="og:type" content="website"> <!-- Twitter Card --> <meta name="twitter:card" content="summary_large_image"> <meta name="twitter:title" content="Il tuo Titolo per Twitter"> <meta name="twitter:description" content="Descrizione ottimizzata per Twitter."> <meta name="twitter:image" content="URL-dell-immagine"> <!-- Favicon --> <link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon"> <!-- Schema.org Markup (JSON-LD) --> <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "name": "Il tuo Titolo", "description": "Breve descrizione della pagina.", "url": "https://tuosito.com", "breadcrumb": { "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://tuosito.com" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Categoria", "item": "https://tuosito.com/categoria" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Pagina Corrente", "item": "https://tuosito.com/pagina-corrente" } ] } } </script> <!-- CSS --> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> </head> <body> <!-- Header --> <header> <nav> <ul> <li><a href="/">Home</a></li> <li><a href="/categoria">Categoria</a></li> <li><a href="/contatti">Contatti</a></li> </ul> </nav> </header> <!-- Main Content --> <main> <article> <h1>Il tuo Titolo Principale</h1> <p>Testo introduttivo ottimizzato per SEO. Usa parole chiave pertinenti.</p> <section> <h2>Sottotitolo 1</h2> <p>Contenuto della sezione con parole chiave strategiche.</p> </section> <section> <h2>Sottotitolo 2</h2> <p>Altro contenuto utile e ottimizzato.</p> <img src="immagine.jpg" alt="Descrizione dell'immagine" loading="lazy"> </section> </article> </main> <!-- Sidebar --> <aside> <h2>Contenuto Correlato</h2> <ul> <li><a href="/articolo-1">Articolo Correlato 1</a></li> <li><a href="/articolo-2">Articolo Correlato 2</a></li> </ul> </aside> <!-- Footer --> <footer> <p>© 2025 Il Tuo Sito. Tutti i diritti riservati.</p> <nav> <ul> <li><a href="/privacy-policy">Privacy Policy</a></li> <li><a href="/terms">Termini e Condizioni</a></li> </ul> </nav> </footer> <!-- JavaScript --> <script src="script.js"></script> </body> </html>

Spiegazione dei punti chiave: