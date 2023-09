By

JSON sta per JavaScript Object Notation ed è una sintassi per l’archiviazione e lo scambio di dati semplice e veloce.

Poiché il formato JSON è un formato basato su testo, come detto può essere facilmente inviato e utilizzato come formato dati e assorbito da qualsiasi linguaggio di programmazione.

PHP e JSON

PHP ha alcune funzioni integrate per gestire JSON. Per prima cosa esamineremo le due funzioni seguenti:

codifica_json()

json_decode()

PHP – codifica_json()

La funzione json_encode() viene utilizzata per codificare un valore nel formato JSON.

Questo esempio mostra come codificare un array associativo in un oggetto JSON:

<?php $age = array("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43); echo json_encode($age); ?>

Questo esempio mostra come codificare un array indicizzato in un array JSON:

<?php $cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota"); echo json_encode($cars); ?>

PHP – json_decode()

La funzione json_decode() viene utilizzata per decodificare un JSON in un oggetto PHP o in un array associativo.

Questo esempio decodifica i dati JSON in un oggetto PHP:

<?php $jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; var_dump(json_decode($jsonobj)); ?>

La funzione json_decode() restituisce un oggetto per impostazione predefinita. La funzione json_decode() ha un secondo parametro e, quando impostato su true, gli oggetti JSON vengono decodificati in array associativi.

Questo esempio decodifica i dati JSON in un array associativo PHP:

<?php $jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; var_dump(json_decode($jsonobj, true)); ?>

PHP – Accesso ai valori decodificati

Ecco due esempi di come accedere ai valori decodificati da un oggetto e da un array associativo:

Questo esempio mostra come accedere ai valori da un oggetto PHP:

<?php $jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; $obj = json_decode($jsonobj); echo $obj->Peter; echo $obj->Ben; echo $obj->Joe; ?>

Questo esempio mostra come accedere ai valori da un array associativo PHP:

<?php $jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; $arr = json_decode($jsonobj, true); echo $arr["Peter"]; echo $arr["Ben"]; echo $arr["Joe"]; ?>

PHP – Ciclo attraverso i valori

Puoi anche scorrere i valori con un ciclo foreach() :

Questo esempio mostra come scorrere i valori di un oggetto PHP:

<?php $jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; $obj = json_decode($jsonobj); foreach($obj as $key => $value) { echo $key . " => " . $value . "<br>"; } ?>

Questo esempio mostra come scorrere i valori di un array associativo PHP:

<?php $jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; $arr = json_decode($jsonobj, true); foreach($arr as $key => $value) { echo $key . " => " . $value . "<br>"; } ?>