Recuperare valore da stringa GET e Json in php

Recuperare valore variabile da stringa GET e Json in php.

Vediamo come recuperare il valore di una variabile da stringa GET e Json in php.

Cosa molto comoda in alcuni casi

<?php $stringa= "nome=Alberto&cognome=Ersu&anni=34"; parse_str($stringa); echo $nome; ?>

La funzione parse_str()

Suddivide la stringa $str come se fosse una stringa di query passata via URL, ora imposta le variabili con visibilita’ locale. Se si indica il secondo parametro $arr, la variabili sono memorizzate come elementi della matrice $arr.

Questa funzione analizza un URL e restituisce un array associativo contenente uno dei vari componenti dell’URL presenti. I valori degli elementi dell’array non sono decodificati tramite URL.

Questa funzione non ha lo scopo di convalidare l’URL specificato, ma lo scompone solo nelle parti sopra elencate. Sono accettati anche URL parziali, parse_url () fa del suo meglio per analizzarli correttamente.

Cos’è Json?

JSON (JavaScript Object Notation) è un formato utilizzato per lo scambio di dati, tale notazione deve gran parte del suo successo alla semplicità di lettura e scrittura da parte degli sviluppatori e, nello stesso tempo, risulta semplice per un calcolatore generare e analizzarne la sintassi

Convertire un array in JSON

Supponiamo di dover gestire il caso contrario a quello appena visto: abbiamo un array (o un qualsiasi altro tipo di dato) e vogliamo convertirlo in una stringa JSON. In questo caso abbiamo bisogno della funzione json_encode() che, dato un valore, restituirà la stringa corrispondente in JSON