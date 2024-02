Arte è un theme wordpress per le “gallerie d’arte”, musei e mostre, progettato per siti web visivamente sbalorditivi, con grandi cursori, gallery d’immagini eleganti per mostre d’arte e generosi piè di pagina.

Il template wordpress include funzionalità personalizzate come la griglia di raccolta, il programma degli eventi, la sequenza temporale, il diario e altre funzionalità appositamente studiate per siti di natura artistica. Viene fornito inoltre con diversi plugin premium inclusi gratuitamente: Visual Composer, il plugin per la creazione di contenuti, Slider Revolution, lo strumento perfetto per creare slider mozzafiato, Calendario eventi, un plugin intelligente che visualizza programmi e orari con lo stile del tema, il plugin Xtender, il potente strumento progettato dai programmatori del tema wordpress Arte, per migliorare l’esperienza utente. Nello specifico, il plugin Xtender offre funzionalità come:

Elementi per visual composer personalizzati

Pannello delle opzioni tema esteso

Impostazioni individuali per le pagine

Generatore di barre laterali

Codici di scelta rapida personalizzati per icone e pulsanti

Widget personalizzati

Opzioni personalizzate per piè di pagina

Arte – Theme WordPress per Creati e Artisti