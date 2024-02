Web font, come ottimizzare per migliorare le performance

Quando abbiamo come obiettivo quello di progettare un sito web, la regola per quanto riguarda la scelta dei font è chiara e netta: è necessario utilizzare font standard.

Il loro grande vantaggio deriva dal fatto che, poiché sono già installati sul dispositivo, non è necessario scaricare nuovi file per visualizzare il contenuto di una pagina. E il fatto che non vengano trasferiti dei dati non solo riduce il numero di comunicazioni con il server e quindi abbrevia anche il tempo di caricamento della pagina.

Ecco una lista di font sicuri per il web che generalmente non creano problemi:

Arial

Brush Script MT

Comic Sans

Courier New

Garamond

Georgia

Helvetica

Impact

Lucida Console

Palatino

Tahoma

Times New Roman

Trebuchet MS

Verdana

Utilizzare i caratteri non predefini

Se volete aggiungere un web font al vostro sito, avete alcune opzioni. In primo luogo, è possibile utilizzare i font ospitati altrove, come con Google Fonts. Le istruzioni qui dipendono da quale servizio scegliete. Con Google Fonts, dovreste incorporare il font che volete usare nel vostro <head> e poi richiamarlo quando volete usarlo.

Potete anche ospitare localmente i font che avete scaricato da internet sul vostro sito web. Questo può essere preferibile perché non avrete bisogno di affidarvi a servizi di terze parti.

Fortunatamente, questo è molto facile da fare se avete un web font correttamente configurato. Basta caricare i file sul vostro server, potete usare la regola @font-face nel vostro foglio di stile per definirlo.

Per esempio:

@font-face { font-family: FontName; src: url(FontLocationOnServer); }

È necessario invece prestare molta attenzione a quale web font si utilizza nel proprio sito web, in quanto e’ elemento può avere un impatto rilevante per il caricamento della pagina.

Esistono diversi modi in cui i caratteri web influiscono sulle prestazioni:

RITARDO NEL RENDERING DEL TESTO: se un carattere Web non è stato caricato, i browser in genere ritardano il rendering del testo. In molte situazioni, questo ritarda il First Contentful Paint (FCP) . In alcune situazioni, ciò ritarda anche il Largest Contentful Paint (LCP) .

se un carattere Web non è stato caricato, i browser in genere ritardano il rendering del testo. In molte situazioni, questo ritarda il . In alcune situazioni, ciò ritarda anche il . SPOSTAMENTI DI LAYOUT: la pratica dello scambio di caratteri ha il potenziale di causare cambiamenti di layout .

In questo caso sono presenti 6 font diversi che devono essere caricati, inoltre tutti questi caratteri danno luogo ad altre problematiche:



Ecco un altro dettaglio sugli errori che il browser incontra nel momento di eseguire il rendering della pagina:

Come migliorare la gestione dei web font:

Convertire i file TTF in WOFF2:

Il nuovo protocollo per migliorare le prestazioni di caricamento si chiama WOFF2.

Questo nuovo protocollo fornisce una versione compressa dei font a tutto vantaggio del tempo di caricamento.

Dichiarazione in linea:

Migliorare la prestazioni di caricamento sarebbe buona prassi dichiarare in line i font che si vogliono caricare sulla pagina:



Preload o Preconnect?: