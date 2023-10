Ciao, non mi stancherò mai di parlare di sicurezza ed i vari modi per salvaguardare il tuo sitoweb, il motivo è semplice.

WordPress è un cms, multiforma e facile da customizzare, quindi ottimo (per gente smanettona e curiosa come me) per fare ciò che si vuole :), questo può comportare qualche volta degli svantaggi in termini di sicurezza.

Quindi come tutte le medaglie, c’è sempre una faccia meno bella, cioè molte persone (che invece di cercare la soluzione della gara di sputi della fase di Monkey Island) cercono di aprire i siti altrui.

Oggi parlerò di come rinominare la cartella wp-content, vi ricordo che che questa cartella racchiude non solo il template del sito, ma anche i media e sopratutto i plugin di wordpress.

Infatti molte volte i cracker cercano tramite barra degli indirizzi i vari plugin che hanno dei bug per potersi infiltrare nel sistema.

Per rinominare la cartella basta aggiunre due righe al nostro wp-config.php (ricordo a tutti che è cosigliato il permesso 444 per questo file).

define('WP_CONTENT_DIR', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/nome_cartella'); define('WP_CONTENT_URL', 'http://ilmiosito.com/nome_cartella');

ATTENZIONE: Cambiare il nome della directory wp-content potrebbe creare un malfunzionamento dei tuoi plugin, quindi potrebbe essere necessario ripetere l’installazione, inoltre si possono anche verificare problemi durante l’installazione di nuovi plugin.

Possiamo aiutare comunque il ritrovamento del plugin definedolo sempre nel wp-cofing.php

define( 'PLUGINDIR', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/nome_cartella/plugins' );

E’ consigliato inserire queste righe di codice subito dopo

require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Curiosità sui cracker

Il termine cracker (della lingua inglese), in ambito informatico, indica una persona che si ingegna per eludere blocchi imposti da qualsiasi sistema informatico al fine di trarne profitto o creare danni. Il termine fu coniato da Richard Stallman, per tentare di evitare l’abuso, tuttora esistente, della parola hacker.

Soluzione gara degli sputi di Monkey Island

Usate il clacson della nave e, mentre tutti sono distratti, spostate le bandierine per terra. Ora usate la cannuccia sbirula con il liquido verde. Partecipate alla gara e quando vedete il fazzoletto della donna sulla destra che si muove col vento, sputate!