Come rimuovere “Momentaneamente non disponibile per manutenzione. Riprovare fra un minuto.”

La pagina “Momentaneamente non disponibile per manutenzione. Riprovare fra un minuto” con fondo totalmente bianco indica che il vostro cms wordpress sta effettuanto degl’aggiornamenti esso rimane per tutto il processo di aggiornamento, il problema se questo rimane anche dopo per rimuoverlo è molto semplice basta eliminare il file .maintenance nella cartellla principale.

Il procedimento come detto è molto semplice prima di tutto bisogna accedere alla root del sito per fare questo serve un client ftp (il più famoso e filezilla ), mettere le proprie credenziali come url ftp, username e password e quindi vedrete i file del vostro server tra cui quello in questione “.maintenance” eliminate questo file, fate reload della pagina e il vostro sito riapparirà