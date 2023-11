Facebook Auto Publish plugin free

Grazie a Facebook Auto Publish puoi impostare e pubblicare i tuoi post automaticamente sulla tua pagina facebook o sul tuo profilo, potrai personalizzare il tuo annuncio Facebook traminte tag appositi come {BLOG_TITLE} – {POST_TITLE} o {POST_TITLE} {PERMALINK}, nella pubblicazione si vedrà anche l’immagine in evidenza o l’immagine che sta all’interno del tuo articolo, naturalmente se lo vorrai.

Con questo utile plugin wordpress avrai anche la possibilità di filtrare gli articoli da pubblicare tramite categoria dei post, e quindi mettere solo gli articoli che ti interessa pubblicare sul social.

Gli elementi che posso essere inseriti nel tuo post Facebook tramite Facebook Auto Publish plugin sono:

Post title

Post description

Post excerpt

Permalink

Blog title

User nicename



Questo, a mio avviso, può essere un buon metodo per ottimizzare i tuoi tempi di lavoro, naturalmente bisogna stare molto attenti al primo settaggio, e naturalmente seguire bene il processo la prima volta, ma penso che essendo un plugin molto intuitivo e quindi facile da settare non ci siano grossi problemi nelle varie impostazioni iniziali, quindi non vi allarmante e provatelo, specialmente perché è totalmente gratuito.

Il plugin (e mi sembra normale che sia cosi, essendo che dialoga con facebook), chiede delle credenziali come key secret, che si ottengono facilmente creando un applicazione facebook, sull’area Developer dedicata (per fare app ci vogliono circa 5 minuti).

Per creare un App Facebook è necessario accedere a facebook (con qualsiasi account valido naturalmente), dopo essere loggato vai nel tuo account e accedi ad “Impostazioni applicazioni”, qui sull’area Developer e qui troverai “configura nuova applicazione” (pulsante in alto a destra). Dopo aver creato l’applicazione compilando il form di registrazione e dando i vari requisiti che necessitano per l’attivazione, vedrete la chiave e la pagina secret delle impostazioni dell’applicazione.



Facile no? Se avete dubbi o volete dare un occhio al nostro forum questo è il link, per qualunque dubbio non esitate a contattarci.