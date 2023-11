Cronjob nel tuo sito wordpress

Da premettere che non voglio fare un tutorial molto tecnico per due motivi, il primo motivo perché sarebbe un post abbastanza corposo e non voglio affrontare ora che proporrò un plugin, secondo perché non vorrei uscire fuori dal tema wordpress.

Quindi cercherò di spiegare come utilizzare il cron job in maniera molto semplice, ma prima per i profani voglio cercare di illustrare in poche parole cos’è.

Cos’è il cron jobs e a che cosa serve

Un cron jobs o cron tab è un comando di Unix, esso serve per eseguire uno script in un determinato periodo di tempo, sono utilizzati sui sistemi Linux, BSD e Macintosh.

Quindi se vuoi far partire uno script in un lasso di tempo specifico devi utilizzare questo comando.

Come utilizzare il cron job sul tuo sito wordpress

Tutto parte da wp_cron, questa function (cominciamo a scrivere un po in inglese 🙂 dai lo dico in italiano funzione) non è un vero e proprio cronjob, infatti troverai una certa irregolarità nell’eseguzione perché verrà attivato in base all’afflusso degli utenti, quindi potrebbe essere estremamente irregolare sulla base del traffico del tuo sito.

Detto questo per far partire scheduled events tramite wp_cron, vi cosiglio di utilizzare Crony Cronjob Manager, questo plugin ti permette di creare esecuzione di script tramite url o functions. È molto semplice, guardate

Come vedete è un semplice form dove avete la scelta di far esegure un script (tramite url, coston php o include) o tramite richiamo dell’eventuale fuzione. Permette pure l’invio di una email di notifica con report della corretta esecuzione del file.

Se non hai tempo è a mio avviso una grossa soluzine.

Se hai dei problemi o non parte sono due le mosse che devi fare:

modifica il file wp-config.php

define('DISABLE_WP_CRON', true);

e inserisci nel sito

<? $cron = "http://www.NOMEDELSITO.it/wp-cron.php?doing_wp_cron"; $exe = exec('wget -qO- '.$cron.'',$out,$ret); ?>

la prima stringa serve per l’esecuzione di wp-cron.php, mentre il secondo imposta il comando cron l’ho eseguito in php lo puoi fare anche tramite cpanel o plesk.

Curiosità sul cPanel e Plesk

Sono pannelli di crontrollo per la gestione e l’amministrazione di siti internet e web hosting

Essi si differenziano per:

Interfaccia utente e navigazione

Gestione email

Configurazione degli accessi FTP

Backup e copia file

Compatibilità cross-platform

Ed entrabbi sono uguali per:

Gestione dei file

Statistiche Web (non serve a niente)

Amministrazione MySQL

spero che non mi sono dimenticato nulla. Alla prossima