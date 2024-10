CSS HACK phone and tablet – query multimediali per punti di interruzione comuni del dispositivo

By

CSS HACK phone and tablet – query multimediali per punti di interruzione...

La query @media rappresenta 1/3 della ricetta per il responsive design. È l’ingrediente chiave che, nella sua forma più semplice, consente di applicare CSS specifici a seconda del dispositivo e se soddisfa i criteri della query multimediale.

Prima di iniziare a copiare e incollare di seguito, leggi perché non sono necessarie finestre specifiche per il dispositivo. Se stai cercando dettagli sull’iWatch, ti aiutiamo a preparare il tuo sito web per l’applicazione Watch.

/* Smartphones (portrait and landscape) ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-width: 480px) { /* Styles */ } /* Smartphones (landscape) ----------- */ @media only screen and (min-width: 321px) { /* Styles */ } /* Smartphones (portrait) ----------- */ @media only screen and (max-width: 320px) { /* Styles */ } /* iPads (portrait and landscape) ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 768px) and (max-device-width: 1024px) { /* Styles */ } /* iPads (landscape) ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 768px) and (max-device-width: 1024px) and (orientation: landscape) { /* Styles */ } /* iPads (portrait) ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 768px) and (max-device-width: 1024px) and (orientation: portrait) { /* Styles */ } /********** iPad 3 **********/ @media only screen and (min-device-width: 768px) and (max-device-width: 1024px) and (orientation: landscape) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } @media only screen and (min-device-width: 768px) and (max-device-width: 1024px) and (orientation: portrait) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } /* Desktops and laptops ----------- */ @media only screen and (min-width: 1224px) { /* Styles */ } /* Large screens ----------- */ @media only screen and (min-width: 1824px) { /* Styles */ } /* iPhone 4 ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-width: 480px) and (orientation: landscape) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } @media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-width: 480px) and (orientation: portrait) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } /* iPhone 5 ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 568px) and (orientation: landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } @media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 568px) and (orientation: portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } /* iPhone 6, 7, 8 ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-height: 667px) and (orientation: landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } @media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-height: 667px) and (orientation: portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } /* iPhone 6+, 7+, 8+ ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 414px) and (max-device-height: 736px) and (orientation: landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } @media only screen and (min-device-width: 414px) and (max-device-height: 736px) and (orientation: portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } /* iPhone X ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-height: 812px) and (orientation: landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) { /* Styles */ } @media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-height: 812px) and (orientation: portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) { /* Styles */ } /* iPhone XS Max, XR ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 414px) and (max-device-height: 896px) and (orientation: landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) { /* Styles */ } @media only screen and (min-device-width: 414px) and (max-device-height: 896px) and (orientation: portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) { /* Styles */ } /* Samsung Galaxy S3 ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation: landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } @media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation: portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) { /* Styles */ } /* Samsung Galaxy S4 ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation: landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) { /* Styles */ } @media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation: portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) { /* Styles */ } /* Samsung Galaxy S5 ----------- */ @media only screen and (min-device-width: 360px) and (max-device-height: 640px) and (orientation: landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) { /* Styles */ } @media only screen and (min-device-width: 360px) and (max-device-height: 640px) and (orientation: portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) { /* Styles */ }