Il Mod Rewrite Generator può essere utilizzato per trasformare gli URL dinamici in URL statici adatti ai motori di ricerca. Gli URL statici in genere si posizionano meglio nei motori di ricerca rispetto agli URL dinamici lunghi e complessi con molti parametri, sono in primo luogo più facili da indicizzare e sono anche più amichevoli per l’utente finale.

Il modulo apache mod_rewrite converte gli URL in un determinato formato in un altro formato e può essere molto utile per aiutare a indicizzare un sito con contenuto dinamico.

Utilizzando questo strumento puoi trasformare lunghi URL dinamici in brevi URL statici.

Regola per .htaccess

La regola mod_rewrite per il tuo sito è completata. Seguire le istruzioni riportate di seguito per installarlo.

Per prima cosa devi verificare se esiste il file .htaccess nella root del tuo sito web.

Se il file .htaccess esiste, scaricalo dal tuo sito, aggiungi le righe seguenti alla fine del file e carica nuovamente il file modificato sul tuo sito. Si prega di fare una copia del file originale .htaccess. Quindi, se qualcosa va storto, puoi ripristinare il file originale.

Se il file .htaccess non esiste, crea un nuovo file .htaccess e aggiungigli le righe seguenti. Quindi caricalo nella root del tuo sito web. Puoi eliminarlo se qualcosa va storto.

Un ottimo generatore lo trovate qui