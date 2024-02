Customize My Account for WooCommerce

La pagina Il mio account WooCommerce è una delle pagine più importanti di WooCommerce. Contiene informazioni importanti per i tuoi clienti come ordini, indirizzo, metodi di pagamento, dettagli dell’account e altri endpoint. Poiché la pagina Il mio account è un hub di informazioni così importante, i proprietari dei negozi potrebbero voler aggiungere nuovi endpoint personalizzati del mio account per mostrare altre informazioni e personalizzare l’aspetto della pagina Il mio account.

Ecco che arriva Personalizza il mio account per WooCommerce che gestisce tutto ciò consentendoti di aggiungere un numero qualsiasi di endpoint (schede) e contenuti personalizzati del mio account. Puoi ordinare le schede in base alla priorità e persino personalizzare il design tramite il pannello di personalizzazione dello stile integrato.

Personalizza il mio account per WooCommerce ti dà il controllo completo sulla pagina Il mio account di WooCommerce permettendoti di creare nuovi endpoint, collegamenti e gruppi di account. Ti consente inoltre di personalizzare le schede, i pulsanti, i collegamenti, i caratteri, l’avatar, ecc. della dashboard dell’account per adattarli allo stile del tuo sito. Non sarà più necessario modificare il codice per creare nuove schede. Sarai in grado di creare, riordinare, nascondere, disabilitare e rimuovere le schede con facilità. Inoltre, niente più codifica CSS per personalizzare le schede: sarai in grado di creare il tuo design personalizzato utilizzando la procedura guidata di personalizzazione simile al personalizzatore di WordPress.

Caratteristiche principali

Aggiungi, rimuovi e riordina endpoint (schede), collegamenti e gruppi per la dashboard del mio account.

Modifica etichette, aggiungi icone e visualizza contenuti personalizzati (testo, contenuti multimediali o un modulo) sugli endpoint.

Consenti l’accesso agli endpoint a ruoli utente specifici.

Nascondi/disabilita le schede con un clic.

Cambia l’aspetto della pagina dell’account con un potente pannello di personalizzazione con un’anteprima di modifica in tempo reale.

Modifica il carattere, la dimensione del carattere, il colore, il colore e l’immagine di sfondo, il bordo, la spaziatura interna, il margine e altro ancora.

Strumento di editor di progettazione personalizzabile e facile da usare.

Aggiungi il tuo codice CSS personalizzato.

Aggiungi facilmente endpoint personalizzati del mio account (schede)

Aggiungere l’endpoint del mio account è semplicissimo. Fare clic sul pulsante Aggiungi endpoint, assegnare un nome e il gioco è fatto. Puoi quindi inserire il contenuto per quell’endpoint, aggiungere icone, impostare ruoli di accesso e altro ancora.

Inoltre, ordina facilmente la posizione degli endpoint in base a come appaiono con un semplice trascinamento.

Raggruppare gli endpoint insieme

Raggruppare endpoint simili insieme è facile. Se hai familiarità con il sistema di menu di WordPress, è simile. Crea semplicemente un gruppo e aggiungi endpoint al suo interno.

Progetta visivamente la pagina Il mio account con il personalizzatore live

Personalizzare la pagina Account secondo il design del tuo sito ora è un gioco da ragazzi. Avvia semplicemente il nostro pannello di personalizzazione e inizia a modificare il colore, lo sfondo, il carattere, la spaziatura e altro ancora. Non è necessario essere un esperto CSS per ottenere queste modifiche al design. Una volta terminato, fai clic su Salva e il gioco è fatto.

Ottieni il controllo completo sulla pagina Il mio account di WooCommerce. Non sarà più necessario modificare il codice per creare nuove schede personalizzate.