Python è un linguaggio di programmazione popolare. È stato creato da Guido van Rossum e pubblicato nel 1991.

È usato per:

sviluppo web (lato server),

sviluppo software,

matematica,

scripting del sistema.

Cosa può fare Python?

Python può essere utilizzato su un server per creare applicazioni web.

Python può essere utilizzato insieme al software per creare flussi di lavoro.

Python può connettersi ai sistemi di database. Può anche leggere e modificare file.

Python può essere utilizzato per gestire big data ed eseguire calcoli matematici complessi.

Python può essere utilizzato per la prototipazione rapida o per lo sviluppo di software pronto per la produzione.

Perché Pitone?

Python funziona su diverse piattaforme (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, ecc.).

Python ha una sintassi semplice simile alla lingua inglese.

Python ha una sintassi che consente agli sviluppatori di scrivere programmi con meno righe rispetto ad altri linguaggi di programmazione.

Python funziona su un sistema interprete, il che significa che il codice può essere eseguito non appena viene scritto. Ciò significa che la prototipazione può essere molto rapida.

Python può essere trattato in modo procedurale, orientato agli oggetti o funzionale.

Buono a sapersi

La versione principale più recente di Python è Python 3, che utilizzeremo in questo tutorial. Tuttavia, Python 2, sebbene non venga aggiornato con nient’altro che aggiornamenti di sicurezza, è ancora piuttosto popolare.

In questo tutorial Python verrà scritto in un editor di testo. È possibile scrivere Python in un ambiente di sviluppo integrato, come Thonny, Pycharm, Netbeans o Eclipse, particolarmente utili quando si gestiscono raccolte più grandi di file Python.

Sintassi Python rispetto ad altri linguaggi di programmazione

Python è stato progettato per la leggibilità e presenta alcune somiglianze con la lingua inglese con l’influenza della matematica.

Python utilizza nuove righe per completare un comando, a differenza di altri linguaggi di programmazione che spesso utilizzano punto e virgola o parentesi.

Python si basa sul rientro, utilizzando gli spazi bianchi, per definire l’ambito; come l’ambito di cicli, funzioni e classi. Altri linguaggi di programmazione utilizzano spesso le parentesi graffe per questo scopo.