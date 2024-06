Descrizione: una splash page è una pagina di intermezzo che viene mostrata temporaneamente prima della pagina di destinazione prevista, solitamente allo scopo di trasmettere un annuncio importante o una pubblicità accattivante. Molti siti popolari come PCWorld, News.com, Gamespot ecc. utilizzano tutti una Splash Page controllata per lo scopo successivo. Bene, con questo script puoi aggiungere in modo semplice una Splash Page per procedere con qualsiasi pagina del tuo sito, semplicemente chiamando un JavaScript esterno nella parte superiore della pagina di destinazione. Il rendering della pagina iniziale viene eseguito dinamicamente utilizzando un elemento IFRAME che copre la finestra del browser e può contenere qualsiasi documento esterno. Supporta un robusto schema di controllo della frequenza in cui è possibile limitare la visualizzazione della pagina iniziale una volta per sessione del browser o una volta ogni x giorni, utilizzando i cookie. Questo è uno script Splash Page estremamente discreto, robusto e facile da configurare!

splashpage.js

[PHP]

// Splash Page Script Activation (1=enabled, 0=completely disabled!)

splashenabled: 1,

//1) URL to file on your server to display as the splashpage

splashpageurl: “http://www.cssdrive.com/”,

//2) Enable frequency control? (1=yes, 0=no)

enablefrequency: 0,

//3) display freqency: “sessiononly” or “x days” (string value). Only applicable if 3) above is enabled

displayfrequency: “2 days”,

//4) HTML for the header bar portion of the Splash Page

// Make sure to create a link that calls “javascript:splashpage.closeit()”)

// An IE bug means you should not right align any image within the bar, but instead use “position:absolute” and the “right” attribute

defineheader: ‘

Bought to you by Google Images…

‘,

//5) cookie setting: [“cookie_name”, “cookie_path”]

cookiename: [“splashpagecookie”, “path=/”],

//6) Auto hide Splash Page after x seconds (Integer value, 0=no)?

autohidetimer: 15,

[/PHP]