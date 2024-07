blockquote :css

Le virgolette sono elementi html che hanno lo scopo di indicare quando una particolare sezione di testo viene presa da un altro sito web o da un’altra fonte. Browser diversi hanno uno stile integrato diverso per le virgolette, spesso solo un semplice margine sinistro. Se usi molte virgolette, come spesso fanno i blogger, è una buona idea prendere il controllo di questo elemento e dargli uno stile CSS!

Una tecnica popolare consiste nell’inserire grandi virgolette grafiche in alto a sinistra e in basso a destra dell’area delle virgolette. In questi giorni pre-CSS3, senza sfondi multipli, non esiste un buon modo per farlo senza un po’ di HTML extra. La tecnica più semplice è aggiungere un elemento insieme all’elemento.

Non è l’ideale, ma funziona. Puoi applicare la maggior parte dello stile dell’elemento blockquote nel tuo CSS e quindi impostare la seconda immagine di sfondo con lo span. Rispettivamente in alto a sinistra e in basso a destra.